Mysterium um Amokläufer von Maryland

Donnerstagnachmittag stürmte ein mit einem Gewehr bewaffneter Schütze das Gebäude der "Capital Gazette” in Annapolis (Maryland), nahe der Hauptstadt Washington D.C..

Polizeichef William Kamph bestätigte vorerst fünf Todesopfer, es soll drei Schwerverletzte geben.

Es spielten sich Schreckensszenen ab: Der Praktikant Anthony Messenger twitterte um 14:43 Uhr Ortszeit über einen “aktiven Schützen” vor Ort. Es folgte in dem dramatischen Posting die Adresse des News-Gebäudes, Bestpage Road Nr. 888. Und den der Aufruf: “Bitte helft uns”.

“Gazette”-Reporter Phil Davis meldete sich über Social Media ebenfalls vom Schauplatz des weiteren Massakers in Amerika: Zahlreiche Personen wären niedergeschossen worden, sagte er. Und er beschrieb das Grauen: “Der Schütze schoss durch die Glastüre ins Büro und eröffnete das Feuer auf mehrere Mitarbeiter”.

Und weiter: "Es gibt nichts Furchterregenderes, als zu hören, wenn mehrere Leute erschossen werden, während man unter dem Schreibtisch hockt und dann hört, wie der Schütze nachlädt".

Die Polizei reagierte in Rekordzeit: Nur 60 Sekunden nach dem ersten 911-Notruf traf der erste Beamte am Tatort ein und stellte den Amokläufer.

Der ergab sich sofort und widerstandslos, so die Behörden.

175 Menschen wurden in eine nahe Shopping-Mall evakuiert.

Der Todesschütze wird gerade verhört. Er soll nicht kooperieren bei den Vernehmungen, hieß es. Er soll auch seine Fingerspitzen verletzt haben, um die Abnahme von Fingerabdrücken zu verhindern, wurde berichtet.

Der Mann wird laut dem Sender NBC beschrieben als Weißer in seinen Zwanzigern und Dreißigern mit Pferdeschwanz, er trug ein schwarzes T-Shirt und olivgrüne Hosen. Er hatte einen Rucksack bei sich.

Bomben-Entschärfungsteams durchsuchten das Gepäckstück: Es soll sich laut Reports um eine Bombe handeln. Ein Motiv ist bisher unbekannt. Die Identität des Killers wurde noch nicht verlautet.

Die Polizei NYPD in New York gab bekannt, dass Redaktionsräume im Big Apple nun verstärkt bewacht werden als Reaktion auf die Bluttat in Maryland.