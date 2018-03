Nach der Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien haben die Ermittler Spuren von Nervengift in einem von ihm besuchten Pub und Restaurant im englischen Salisbury entdeckt. Das teilten die englischen Gesundheitsbehörden am Sonntag mit.



Es sei davon auszugehen, dass bis zu 500 Menschen die beiden Örtlichkeiten im kritischen Zeitraum zwischen dem 4. und 5. März aufgesucht hätten - die Betroffenen wurden aufgefordert, unter anderem ihre Kleidung vorsichtshalber zu waschen.