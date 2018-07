Der britische Außenminister Boris Johnson ist zurückgetreten. Wie die Regierung in London am Montag mitteilte, akzeptierte Premierministerin Theresa May am Nachmittag das Rücktrittsgesuch ihres Außenministers.



Nur wenige Stunden zuvor hatte der Brexit-Minister David Davis, der wie Johnson zu den Hardlinern in der Frage des EU-Austritts Großbritanniens zählt, seinen Rücktritt eingereicht. Er wurde durch Dominic Raab ersetzt. Nun steht auch der Nachfolger von Johnson fest. Es wird Jeremy Hunt. Der bisherige britische Gesundheitsminister wird neuer Außenminister. Das teilte die Regierung in London am Montagabend mit.

