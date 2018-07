Nach Putin-Gipfel: Arnie schießt gegen Trump

"Like a wet noodle". Hollywood-Superstar Arnold Schwarzenegger ist bekannter Trump-Kritiker. In Vergangenheit meldete sich der Republikaner und Ex-Gouveneur von Kalifornien vielfach zu Trumps Politik auf Twitter zu Wort. Auch nach dem Gipfel zwischen Trump und Putin in Helsinki griff er den US-Präsidenten scharf an. Dieser habe "Amerika verkauft", so Arnie. Schwarzenegger kritisiert die wiche Gangart von Trump: "You stood there like a wet noodle" (Dt. "Sie sind dort gestanden, wie eine nasse Nudel").

In den USA wird Trump für seinen soften Auftritt in Helsinki attackiert. Er würde dem russischen Präsidenten mehr glauben, als den amerikanischen Sicherheitsdiensten. Genau in dieses Richtung schießt nun auch Schwarzenegger in seinem neuen Twitter-Video.