Nach stundenlangem Warten bekommt Veganerin DAS zu essen

Mitte Juni wollte die US-Amerikanerin Taylor Mooney mit ihrer Familie in einem deutschen Restaurant in Rocklin (Kalifornien) ein gutes Essen genießen. "Kathrin's Biergarten", eine Gaststätte, die mit typisch deutschem Essen, aber auch einer vegetarischen und veganen Auswahl überzeugen will, wollte die "Food-Bloggerin" unbedingt einmal ausprobieren.

Veganes/vegetarisches Menü

"Sie hatten ein ganzes veganes/vegetarisches Menü, und das ist es, was es gab...", schrieb Mooney auf Twitter zu einem Foto der Speisekarte. Als vegetarische Gerichte wurden Kartoffelpuffer, Semmelknödel mit Pilzen sowie Käsespätzle angeboten. Veganes Gericht gab es allerdings nur eines: "Veggie Pretzel Bun", ein Laugenweckerl mit Gemüse.

Schwere Enttäuschung

Da es nur eine Möglichkeit für sie gab, fiel der Veganerin die Entscheidung nicht schwer, das "Veggie Pretzel Bun" sollte es werden. Doch Mooney musste schließlich ganze zwei Stunden auf ihr bestelltes Gericht warten - und war schwer enttäuscht, als sie es sah.

Twitter-User geschockt

"Mein Essen war so trocken, ich musste es in Senf und Sauerkraut ertränken", kommentierte sie das Laugenbrötchen, das mit ein paar Fisolen und Karotten gefüllt war, gegenüber "Unilad". "Viele Nutzer in den sozialen Netzwerken waren geschockt und dachten, ich mache einen Witz."