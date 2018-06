Nazi-Vorwürfe gegen AfD-Jugendorganisation

Erst jüngst hatte AfD-Chef Alexander Gauland für heftige Kritik gesorgt, als er am Samstag beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" im thüringischen Seebach "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" gesagt hat. Der Satz fiel nach einem Bekenntnis zur Verantwortung der Deutschen für den Nationalsozialismus mit Millionen ermordeten Juden und Millionen Kriegstoten.



"Es war nicht meine Absicht, die Verbrechen des Nationalsozialismus zu bagatellisieren", sagte Gauland am Montag. Er habe seine "tiefste Verachtung" für den Nationalsozialismus mit dem Begriff "Vogelschiss" zum Ausdruck gebracht. "Vogelschiss ist und bleibt für mich der letzte Dreck, ein animalischer Auswurf, mit dem ich den Nationalsozialismus verglichen habe", relativierte Gauland seine Aussage am Montag.

Nazi-Logo kopiert?

Nun erhob TV-Moderator Jan Böhmermann auf Twitter einen Vorwurf gegen die Jugendorganisation "Junge Alternative": Das JA-Logo sehe jenem von Hitlers Sturmabteilung (SA) auffallend ähnlich.



"Das ist weder Satire, noch Zufall, noch Dummheit, noch Provokation: Das muss man nicht erklären, das ist genau so gemeint!", kommentierte Böhmermann.

In den Kommentaren meinte er schließlich ironisch weiter: "Sicherlich der Praktikant beim Logodesign 6 Stunden lang auf der Maus ausgerutscht. Weil hat alles nix mit nix zu tun. Ein einziger Vogelschiss dieser ganze erbärmliche Haufen."

"Gewollte Ähnlichkeit"

Wie BILD berichtet, ist die Ähnlichkeit des JA-Logos zu jenem der SA auch für Historiker und Publizist Michael Wolffsohn kein Zufall: "Jeder erkennt auf Anhieb die gewollte Ähnlichkeit. Der kleine Unterschied ist der Vermeidung rechtlicher Konsequenzen geschuldet", erklärte er gegenüber der Zeitung.



Laut "Junger Alternative" handle es sich bei den Vorwürfen jedoch um eine "an den Haaren herbeigezogene Verschwörungstheorie ohne jegliche Grundlage", beriuchtet BILD. "Das Mitglied, das seinerzeit dieses Logo entworfen und vorgeschlagen hat, gehört der Jungen Alternative nicht mehr an", so die Erklärung.