Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist am heutigen Dienstag wegen einer Erkrankung zu Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dies bestätigte ein Sprecher Netanyahus. "Der Ministerpräsident leidet an hohem Fieber und hustet", teilte ein Sprecher des 68-jährigen Regierungschefs in einer SMS mit.

Netanyahus Leibarzt glaube, dass sich der Ministerpräsident von einer Erkrankung vor zwei Wochen nicht vollständig erholt habe, so der Sprecher. Er habe daher weitere Untersuchungen im Krankenhaus angeordnet.