Netz lacht über dieses AfD-Plakat

Die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland (AfD) sorgt mit einem ihrer Plakate für Lacher. In den sozialen Medien kursiert ein Wahlkampf-Bild mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der AfD in Brandenburg, Daniel Freiherr von Lützow.

Darauf zu lesen: „Täglich werden Kinder von uns mit Messer (sic!) getötet! Wann wird endlich von der Politik reagiert? Wieviele Kinder müssen noch sterben? #Remigration“

Schnell fiel diversen Usern neben anderen Grammatikfehlern auch die flapsige Formulierung auf. Denn so ist die Bedeutung des Satzes, dass die AfD Kinder mit Messern töten würde.

Als AfD würde ich an der Formulierung noch ein bisserl arbeiten. pic.twitter.com/g61kviat9N via @florianaigner — Heimo Lepuschitz (@heimolepuschitz) March 13, 2018







Netz lacht

Dies war wohl nicht die Intention der Rechtspopulisten. Das Internet zeigt dennoch wenig Erbarmen. „Ach, die AfD mordet jetzt täglich mit dem Messer? Deswegen, liebe Kinder, brauchen wir einen ordentlichen Deutschunterricht an der Schule. Manche von euch könnten später Politiker werden“, schreibt beispielsweise Florian Aigner. „Als AfD würde ich an der Formulierung noch ein bisserl arbeiten“, so Heimo Lepuschitz. „Um das abzustellen braucht die AfD keine Politik. Sie sollen halt nur aufhören "Kinder mit Messer" [sic] zu töten“, schreibt der User Thom Mohr.

Dieser Versuch, Stimmung gegen Migranten zu machen, scheint wohl nicht den erhofften Erfolg gehabt zu haben.