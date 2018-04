Neue Wende in Rätsel um IS-Chef Baghdadi

Der Anführer der IS-Terrormiliz, Abu Bakr al-Baghdadi, hält sich nach Einschätzung des russischen Militärs wohl nicht mehr in Syrien auf. "Baghdadi ist aller Wahrscheinlichkeit nach im Irak", sagte Igor Kostjukow, Vizechef der Aufklärungsabteilung des russischen Generalstabs. Ein genauer Aufenthaltsort sei jedoch nicht bekannt, sagte er der Agentur Interfax zufolge am Donnerstag in Moskau.

Tod des IS-Chefs nie eindeutig bestätigt

Im vergangenen Jahr hatte das Moskauer Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass Baghdadi möglicherweise bei einem russischen Luftangriff in der Nähe der syrischen Stadt Raqqa ums Leben gekommen sei. Der Tod des Anführers des "Islamischen Staats" war jedoch nie eindeutig bestätigt worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte ebenfalls von Informationen berichtet, wonach ranghohe IS-Mitglieder den Tod Baghdadis bestätigten. Immer wieder gab es Gerüchte, er sei bei Angriffen verletzt oder sogar getötet worden. Diese stellten sich später als falsch heraus.