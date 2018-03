Nordkorea: Trump sieht Erfolg der USA

US-Präsident Donald Trump sieht Bewegung bei der Konfliktlösung auf der koreanischen Halbinsel. "Wir haben Fortschritte erzielt, da gibt es keine Frage", sagte Trump am Dienstag am Randes eines Treffens mit Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven in Washington.



"Sie scheinen in positiver Weise zu handeln", sagte Trump auf die Frage, ob er Anzeichen sehe, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal aufgeben könnte.

Erfolg der USA

Gleichzeitig reklamierte Trump die Fortschritte als einen Erfolg der USA. "Wir hatten eine Menge damit zu tun, wenn nicht alles", sagte Trump. Nach dem öffentlichen Eindruck war die Initiative für Gespräche mit Nordkorea eher von Südkorea ausgegangen. Trump hatte dagegen auf seine "Politik des maximalen Drucks" auf Nordkorea gesetzt.



Trotz der Annäherung sprach Trump von einer weiterhin sehr gespannten Situation. "Ich bin bereit, beide Wege zu gehen", sagte er. "Hoffentlich können wir den richtigen Weg gehen."

"Jetzt ist eigentlich nicht die richtige Zeit"

Trump warf seinen Amtsvorgängern Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama vor, die Nordkoreakrise nicht gelöst zu haben. "Damals wäre die Zeit gewesen, jetzt ist eigentlich nicht die richtige Zeit", sagte er.