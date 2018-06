Notizzettel löst Unfall-Rätsel

Für eine Überraschung sorgte ein Autounfall in Deutschland. Die Wagenbesitzerin hatte ihr Auto vergangene Woche ohne Bedenken auf einem Parkplatz abgestellt. Nachdem sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellt sie eine Beschädigung an ihrem Auto hinten links fest.

Zettel mit wertvollen Hinweisen

Jedoch war das nicht das Einzige, das sie am Abstellplatz ihres Autos vorfand. An der Windschutzscheibe ihres schwarzen Autos klebe ein von Hand geschriebener Zettel, indem offenbar ein Zeuge die Beobachtungen des Unfalls festgehalten und die wichtigsten Daten notiert hat. Sogar das Kennzeichen stand leserlich auf dem Papierzettel.

Zeuge wird gesucht

In der Notiz wurde genau festgehalten, dass ein Auto mit genanntem Kennzeichen gegen das Auto der Frau "geknallt sei" und die Täterin mit einem gelben, kleinen Auto weggefahren sei. Zwar bleiben häufig Fahrerfluchten unaufgeklärt - so aber nicht in diesem Fall. Sollten sich die Hinweise des Zeugen als wahr herausstellen, könnten die Chancen, den Unfallverursacher zu finden, gut stehen. Derzeit sucht die Polizei nach weiteren Zeugen sowie den Verfasser der hinterlassenen Notiz.