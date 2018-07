Notstand in Kalifornien wegen Infernos

Ein Brand im Norden Kaliforniens explodierte regelrecht. Das "Carr Fire" vergrößerte sich auf die dreifache Größe in nur wenigen Stunden.

Es kam zu Tragödien: Zwei Feuerwehrleute ließen in dem Feuersturm ihr Leben, darunter ein Bulldozer-Fahrer, der bei Löscharbeiten tätig war.

Mehr als 10.000 Menschen sind auf der Flucht aus der Stadt Redding. Gouverneur Jerry Brown erteilte den Marschbefehl für die Nationalgarde. Die Soldaten halfen bei der Evakuierung von Babys aus einem Spital.

Wegen der rasend heranrückenden Feuerwalze liefen Menschen um ihr Leben. Eine örtliche TV-Station musste, während Moderatorinnen live auf Sendung waren, evakuiert werden. In dem Feuersturm gingen dutzende Gebäude in Flammen auf.

"Es ist einfach chaotisch, es ist wild, viele Gebäude brennen", sagte Scott McLean von der Feuerwehr.

Flames are quickly ripping the Northern California city of Redding, where a fire has killed one person and is forcing thousands of residents out of their homes https://t.co/jqEhqUdcvR pic.twitter.com/WCG9la71yP