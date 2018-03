In Koblenz in Deutschland musste ein Obdachloser einen grausigen Tod erleiden - der Mann wurde von unbekannten Täter enthauptet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Sonderkommission ermittelt. Die Beamten wollten zunächst keine näheren Einzelheiten zur Tat bekanntgeben. Bisher konnte noch kein Verdächtiger gefasst werden.

Mord am Friedhof

Der 59 Jahre alte Obdachlose war vor einer Woche, am vergangenen Freitag, tot auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden. Er hatte seit mehreren Jahren regelmäßig auf dem Friedhof übernachtet und war tagsüber in der Innenstadt und am Hauptbahnhof unterwegs gewesen. Einen Tag zuvor war der Mann zuletzt lebend gesehen worden.

© Polizei Koblenz Die Polizei bittet bei der Lösung des Falles um Hilfe. In einem Aufruf sucht sie nach Personen, die den Obdachlosen gekannt haben oder Streitigkeiten im Umfeld des Opfers beobachtet haben.

Polizei steht vor Rätsel Auch eine Woche nach der brutalen Tag steht die Polizei noch vor vielen Rätseln. Wie deutsche Medien unter Berufung auf den Kriminaldirektor Jürgen Süs vom Polizeipräsidium Koblenz berichten, gebe es derzeit noch keine heiße Spur.



Bislang sei die SoKo 240 verschiedenen Spuren nachgegangen, mehr als 100 Personen wurden bereits vernommen. Laut Süs führe man derzeit Ermittlungen in alle Richtungen.

Opfer war um normales Leben bemüht Neue Erkenntnisse gebe es um das Leben des Getöteten: Der 59-Jährige sei 1972 nach Koblenz gekommen und habe im Bereich des Kunsthandels ein Geschäft eröffnet. Ende der 80er-Jahre habe er das Geschäft schließen müssen, woraufhin er in die Obdachlosigkeit geschlittert sei.



Laut dem Leiter der Sonderkommission, Thomas Lauxen, habe sich der Mann viel Mühe gegeben, nicht sofort als Obdachloser erkannt zu werden. "Er trank kaum oder keinen Alkohol und nahm auch keine Drogen zu sich", zitiert "Merkur.de" ein Flugblatt der Polizei. "Er legte sehr viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres."