Obduktion: Vermisste Tramperin als Sophia L. identifiziert!

Traurige Gewissheit. Bei der Leiche, die vor etwa einer Woche an einer spanischen Tankstelle gefunden wurde, handelt es sich um die 28-jährige deutsche Tramperin Sophia L. Sie wurde seit Mitte Juni vermisst. Die 28-Jährige wollte von Leipzig nach Bayern trampen. Dort sollte sie aber nie ankommen. Die Spur der Studentin verliert sich an einer Tankstelle an der A9 nahe dem Leipziger Flughafen. Dort soll sie in einen Lkw gestiegen sein. Nun wurde ihre Leiche identifiziert.

Verdächtiger festgenommen