Oma (90) bei Home Invasion brutal zusammengeschlagen

Martyrium. Eine 90-jährige Frau wurde von Einbrechern in Nord London brutal zusammengeschlagen. Am Montag entdeckte sie ihr Sohn 48 Stunden nach der Gewalt-Attacke. Frau Warner befindet sich mit blauen und violetten Flecken am ganzen Körper in der Notaufnahme. Die Polizei veröffentlichte die Schock-Bilder der 90-Jährigen mit ihren schweren Verletzungen.

© MET Police

Der Sohn fand das Gewalt-Opfer bewusstlos im Bett liegen. Sie wurde am ganzen Körper verletzt. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen brutalen Raub handelte.

© MET Police

Die Familie und die Polizei hoffen durch die Fotos, Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Einbruch zu bekommen. Ihr Zustand hat sich gebessert - Frau Warner ist aber nach wie vor auf der Intensivstation.

© MET Police

In London stiegen die Strafdelikte in letzter zeit deutlich an. Kürzlich wurde eine Frau bei einem Kamera-Raub schwer verletzt und kämpft auf der Intensivstation um ihr Leben.