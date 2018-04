Ein Großvater und seine Enkelin sind am Dienstag in Rheinland-Pfalz in der Mosel ertrunken. Nach Einschätzung der Polizei hat der 69-Jährige versucht, das in den Fluss gestürzte vierjährige Mädchen zu retten. Zunächst hätten Zeugen der Polizei eine in der Mosel treibende leblose Person gemeldet. Dann hätten Retter zwei Menschen geborgen. Wiederbelebungsversuche seien ohne Erfolg geblieben.