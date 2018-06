Ort für Europas größtes Sex-Festival enthüllt

Swingfields-Fetsival. Das größte Sex-Festival Europas ist umgesiedelt. Nachdem das Swinger-Fest letztes Jahr wegen Lärmbelästigung abgesagt werden musste, suchte sich das Swingfields eine neue Location. "Dailystar" berichtet, dass die dreitägige Swinger-Party dieses Jahr in Malvern, England sein wird. Es wurde bereits ein Schild auf einer Straße in diese Stadt entdeckt.

Etwa 700 Besucher werden erwartet. Die meisten campen in Zelten. Laut Homepage hat sich das Festival Themen-Abende, wie "Swingfield Magic" einfallen lassen. Willkommen sind alle Lifestyle-Gruppen, so auch die LGBT-Community. Ein Dreitages-Ticket kostet umgerechnet 220 Euro. Wie in einem Musikfestival gibt es Getränke und DJs, die auflegen. Sobald ein Besucher ankommt, wird er durch die Veranstaltung geführt und von Guides auf den neuesten Stand gebracht.