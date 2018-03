Ost-Ghouta: Rebellen beginnen mit Abzug

Das syrische Fernsehen berichtet, dass Rebellen und deren Familien am Freitagabend mit dem Abzug aus Ost-Ghouta begonnen haben. Gleichzeitig hat die Rebellengruppe Jaish al-Islam in einem Kommunique angekündigt, dass eine "erste Gruppe" von Jihadisten die Rebellen-Enklave verlassen werde.



Die Jihadisten der Al-Kaida-nahen Organisation Tahrir al-Sham (Ex-Al-Nusra-Front) sollen in die Provinz Idlib evakuiert werden, die vollständig von den Aufständischen kontrolliert wird. Das Jihadistenbündnis ist von der Feuerpause ausgenommen, die die UNO fordert.