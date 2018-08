Paar hat Sex im Park – dann passiert DAS

Immer wieder werden Pärchen beim Sex in der Öffentlichkeit erwischt, dieses Paar aus England war dabei aber besonders dreist. Die beiden trieben es im Roundhay Park in der Stadt Leeds, der besonders bei Familien beliebt ist, mitten am Tag. Die anderen Besucher reagierten empört, am Schluss kam es sogar zur Eskalation.

Mehrere Eltern hatten auf das Pärchen eingeredet und auch die Polizei alarmiert. Die beiden Liebenden ließen sich davon aber nicht beeindrucken und machten einfach weiter. Einem besorgten Vater wurde es dann zu viel. Er lief auf das Paar zu und verpasste dem Mann eine Ohrfeige. Erst dann kam die Polizei und löste die Situation auch umgehend auf. Medienberichten zufolge soll das Paar stark alkoholisiert gewesen sein.