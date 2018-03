Paar sieht nackte hüpfende Frauen - dann eskaliert es völlig

Diesen Tag werden Nour Issa und ihr Verlobter Zaki Ameer ihr Leben lang nicht vergessen. Die beiden waren im australischen Byron Bay unterwegs - als plötzlich auf einem Parkplatz zwei nackte Frauen neben ihnen auftauchten und lachend auf und ab hüpften.

Doch dann eskalierte die Situation völlig. Als ein Auto mit vier Männern auf den Parkplatz fuhr, gerieten die beiden nackten Frauen in Panik, berichtet der Daily Telegraph. Die Männer versuchten, die Frauen in den Wagen zu ziehen. Durch das beherzte Eingreifen von Nour und Zaki ließen die Männer von den Frauen ab. Die eine lief in die Dunkelheit davon, die andere schlief an der Schulter von Nour ein: "Ich konnte sie nicht wecken, da wusste ich, dass sie unter Drogen gesetzt wurde. Sie wollte einfach nicht aufwachen, so tief war ihr Schlaf."

Am nächsten Morgen konnte sich die Frau an nichts mehr erinnern. Noch schlimmer: Ein Arzt stellte fest, dass sie brutal vergewaltigt wurde und schwere innere Verletzungen davontrug. Von der zweiten Frau fehlt nach wie vor jede Spur. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.