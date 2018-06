Pärchen bei Sex auf einem Grabstein erwischt

45 Minuten lang bei der Sache. Nachdem in der Wiener U6 ein Pärchen beim Sex gefilmt wurde, ist nun ein ähnliches Tape in England aufgetaucht. Der 20-jährige Scott Ellwood traute seinen Augen nicht, als er an dem Friedhof der "Holy Trinity Parish Church" vorbeifuhr und ein Paar beim Sex sah. Er hielt gerade sein Smartphone aus dem Autofenster und da tauchten plötzlich die Beiden Liebeshungrigen auf. Die Frau liegt mit ausgestreckten Beinen mit dem Rücken auf einem Grabstein, während der Mann über ihr gebeugt steht.

Die Beiden hatten am helllichten Tag, etwa 45 Minuten lang Sex, bevor Ellwood die Polizei holte. Er stellte das Video wenig später auf Facebook. Ellwood war geschockt von den Bildern.