Paketbote begeistert mit Brief das Netz

Der Abschiedsbrief eines DHL-Paketboten begeistert das Netz: In der persönlichen Nachricht, die der 65-Jährige an seine Haushalte verteilte, schrieb er, dass er sich zwar auf die Pension freue, "weil der tägliche Stress dann vorbei ist und ich endlich Zeit habe für meine Frau und die vielen Dinge, die ich schon lange vorhabe". Er sei allerdings auch traurig, da er seine Kunden und den täglichen Kontakt mit ihnen vermissen werde.



"Mir hat die Arbeit immer viel Freude gemacht", so der Zusteller. "Ich bedanke mit bei Ihnen für Ihre Freundlichkeit und die Anerkennung meiner Arbeit, die Sie mir auf vielerlei Weise gezeigt haben. Ich werde Sie vermissen."



Hit im Netz

"Vielleicht denkt ihr jetzt mal daran, dass das Menschen sind, die euch im Namen von @DHLPaket euren Kram nach Hause bringen. Seid nett und zeigt Respekt für deren Arbeit", appelliert Twitter-Userin Jenny Kallenbrunnen, die ein Foto des Abschiedsbriefs veröffentlicht hat.

Der Tweet wurde bereits beinahe 4.600 Mal geliked, 380 Mal geteilt und 100 Mal kommentiert.