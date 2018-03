Vatikan. Die kommenden Tage bedeuten für Papst Franziskus harte Arbeit: Am heutigen Gründonnerstag wäscht er zur Erinnerung an die Fußwaschungen seiner Jünger durch Jesus zwölf Flüchtlingen die Füße. Kleine Sensation: Es werden auch weibliche Flüchtlinge unter denen sein, die von Franziskus die Füße gewaschen bekommen.

Wichtigstes Fest. Für den Glauben sei das Osterfest wichtiger als Weihnachten, so der Papst. „Bis zu meinem 15. Lebensjahr dachte ich, dass Weihnachten wichtiger als Ostern sei. Doch Ostern ist das Fest unserer Rettung, der Liebe Gottes für uns“, sagte Franziskus. Am Mittwoch gab er eine General­audienz, bei der er sich erneut mit der Mafia anlegte.

Papst droht der Mafia: "Ihr seid keine Christen"

Tod in der Seele. Bei der ­Generalaudienz verurteilte Franziskus Mafiosi, die sich als Christen bezeichnen. „Diese Personen sind keine Christen, sie tragen den Tod in der Seele. Wir müssen zu Gott beten, damit er ihre Seele bekehrt“, so Franziskus. Bereits am Dienstag ­hatte er sich mit Ex-Papst ­Benedikt getroffen. Das weitere Riesenprogramm von Franziskus in der Osterwoche:

➜ Karfreitag. Ab 21.15 Uhr betet der Papst den Kreuzweg am Kolosseum (drei Stunden).

➜ Ostersonntag. Messe am Petersplatz ab 10.15 Uhr. Dann Segen „Urbi et orbi“. ORF 2 überträgt live.