Pizza-Bäcker verprügelt unzufriedenen Gast

Die Beschwerde eines Gasts über seine Pizza hat einen Koch im hessischen Stadtallendorf offenbar so erzürnt, dass er den 29-Jährigen krankenhausreif schlug. Als sich der Mann bei einem Restaurantbesuch am Freitag vergangener Woche über sein Essen beschwerte, soll ihn der Pizzabäcker bedroht und mehrmals mit der Faust zugeschlagen haben, wie die Polizei Marburg am Mittwoch mitteilte.

Der 29-Jährige wurde danach mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Küchenchef erwartet laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.