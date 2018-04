Private Drohne sorgt für Flughafen-Chaos

Am Flughafen Köln/Bonn hat am Freitagabend eine private Drohne den Flugverkehr behindert. Ein Hobbypilot kam mit seiner Drohne den Maschinen so nahe, dass die große Start- und Landebahn mehrmals gesperrt werden musste. Ein Lufthansa-Flug aus München musste nach Düsseldorf umgeleitet werden, sagte ein Flughafensprecher am Samstag.

Von dem Drohnenpiloten fehlte nach Angaben der Polizei vorerst jede Spur. Private Drohnen sind für die Flughäfen längst zum Problem geworden. Allein in Deutschland wurden 2017 70 Behinderungen registriert. Auf den Radarschirmen der Fluglotsen sind die kleinen Drohnen nicht sichtbar.