Putin wirft G-7 'Gelaber' vor

Russlands Präsident Wladimir Putin hat scharfe Kritik an der G-7-Gruppe geübt und ein baldiges bilaterales Treffen mit US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen. Er wolle mit Trump zusammenkommen, sobald Washington dazu bereit sei, sagte Putin am Sonntag. Die Kritik der G-7 an seinem Land tat er als "kreatives Gelaber" ab, das nun aufhören müsse.



"Ich glaube, nun müssen wir uns den konkreten Fragen einer realen Zusammenarbeit zuwenden." Putin äußerte sich, nachdem US-Präsident Donald Trump aus Verärgerung über kritische Äußerungen des G-7-Gastgebers Kanada seine Zustimmung zu der gemeinsamen Abschlusserklärung widerrufen hatte.



Russland draußen: Aus G-8 wurden G-7

Russland war 2014 nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim aus der Staatengruppe ausgeschlossen worden, die damit von der G-8 zur G-7 wurde. Trump hatte sich zum Auftakt des Gipfels in Kanada überraschend dafür ausgesprochen, Russland wieder aufzunehmen. Durch den Eklat um seinen Rückzieher von der Abschlusserklärung erscheint die G-7 so gespalten wie noch nie in ihrer Geschichte.