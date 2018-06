Radfahrerin bei Verfolgungsjagd getötet

In Berlin ist es am Mittwochabend bei einer Verfolgungsjagd zu einem schweren Unfall mit einer Toten und sechs teils schwer Verletzten gekommen. Im Stadtteil Charlottenburg verfolgten Beamte drei Männer, die verdächtigt wurden, einen Diebstahl begangen zu haben. Auf der Flucht verursachten die Männer den schweren Unfall, bei dem eine Radfahrerin getötet wurde.



Die Polizisten beobachteten einer Polizeisprecherin zufolge zunächst die drei Männer, die offenbar dabei waren Werkzeug oder Baumaschinen zu stehlen. Die Männer seien dann mit einem Auto geflüchtet. Die Beamten forderten Verstärkung an und verfolgten die Männer. Der Fluchtwagen wurde schließlich gestoppt und setzte dann mehrfach vor und zurück, wobei ein Polizist eingeklemmt und verletzt wurde.

Eine Tote, sechs Verletzte

Anschließend setzten die mutmaßlichen Täter ihre Fahrt fort, rammten dann auf einer Kreuzung zwei Fahrzeuge und erfassten die Radfahrerin. Nach Augenzeugenberichten soll es sich um eine junge Frau gehandelt haben, die ihr Rad geschoben hat. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.



Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs flüchtete, konnte aber später gefasst werden. Auch die beiden Beifahrer wurden festgenommen. Insgesamt wurden der Sprecherin zufolge zwei Menschen schwer und vier leicht verletzt. Zu den Verletzten zählten demnach neben dem Polizisten auch Insassen der gerammten Fahrzeuge sowie die Männer im Fluchtwagen. Nähere Einzelheiten waren zunächst noch nicht bekannt.