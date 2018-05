Rätsel um Melania: Tweet nicht von ihr?

Trotz eines “Lebenszeichens” geht die "Melania Watch" in Washington weiter: Donnerstag war der 20. Tag, an dem First Lady Melania Trump keinen öffentlichen Auftritt absolviert hat.

Das Rätsel um Melania hatte sich vor allem nach einer Nieren-OP intensiviert, nach der sie – weit länger als bei der verlauteten Prozedur nötig – im Krankenhaus geblieben war.

Zuletzt wollte sie mit einem Tweet Medien und Conspiracy-Anhänger beruhigen. Sie erreichte aber genau das Gegenteil, so die Huffington Post: Denn bei dem Twitter-Eintrag war auffällig, dass sie Phrasen verwendet, die auch ihr Ehemann häufig bei seinem Twitter-Gepolter wählt: Da war etwa im Melania-Tweet von “Überstunden der Medien" die Rede, genau wie bei einer Präsidenten-Wortmeldung am 8. Mai: Darin beklagte er wieder einmal, dass die “Fake News”-Medien “Überstunden” machen würden. Der Begriff kommt in Dutzenden weiteren Trump-Tweets vor.

Melania meinte in ihrem Tweet auch, dass “spekuliert” werden würde, ein weiteres Lieblingswort ihres Mannes. Und die First Lady behauptet, dass sie “hart arbeiten” würde zum Wohl der Amerikaner – genau das verkündet auch ihr Gatte bei jeder Gelegenheit.

Spekuliert wird jetzt: Hat gar er selbst ihren Tweet verfasst, um die Gerüchte zu beenden?

Melania war zuletzt gesehen worden an der Seite ihres Gatten am 10. Mai bei der Rückkehr von drei US-Bürgern nach ihrer Haft in Nordkorea.

Und gleich das nächste Gerücht jagt durch Washington: Laut einem Report von Showbiz 411 würde sich Mrs. Trump im Golfressort in Bedminster (New Jersey) um ihre angeblich todkranke, 73-Jährige Mutter kümmern. Auch Sohn Barron würde die Schuld sausen lassen und sei bei seiner Mutter im Golfclub, so ein Insider