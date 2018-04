Raketen-Angriff: Trump rudert zurück

US-Präsident Donald Trump hält sich zum Zeitpunkt eines Angriffes auf Syrien bedeckt. Er habe nie gesagt, wann es so weit sein könnte, erklärte Trump am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Es kann sehr bald oder überhaupt noch nicht so bald sein. Auf jeden Fall haben die USA unter meiner Regierung eine tolle Arbeit geleistet, die Region vom IS zu säubern. Wo bleibt das 'Danke Amerika?'"

Am Mittwoch hatte Trump über Twitter einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. Später erklärte das Präsidialamt in Washington, Trump habe noch keinen Zeitplan und wäge verschiedene Optionen ab.