Regisseur (34) starb nach Schlägerei auf Mallorca

Der niederländische Regisseur Wouter Van Luijn starb im Urlaub auf Mallorca. Nach Angaben der Polizei erlag der 34-Jährige am Freitagmorgen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, die er im Zuge einer Schlägerei erlitten habe.



Die Prügelei habe sich gegen 5.00 Uhr im berüchtigten Viertel Son Banya zwischen der Inselhauptstadt Palma und dem Flughafen von Mallorca ereignet, berichtet BILD. Das heruntergekommene "Baracken-Dorf" wird laut dem Bericht auf Mallorca auch "Drogen-Supermarkt" genannt.

Augenzeuge verstrickte sich in Widersprüche

Ein Autofahrer habe den schwer verletzten 34-Jährigen in seinem Wagen ins Krankenhaus Son Espases gefahren, wo Van Luijn an inneren Blutungen starb. Der Augenzeuge habe ausgesagt, dass er den am Boden liegenden Mann und vier bis fünf junge Männer gesehen habe. Diese seien geflohen, als er gehupt habe.



Doch im Zuge der Einvernahme soll sich der Mann in Widersprüche verstrickt haben, weshalb er am Samstag festgenommen wurde. Nun wird ermittelt, ob der Autofahrer schuld am Tod des jungen Regisseurs ist.