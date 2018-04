Rekordwahlbeteiligung in Ungarn

Die Beteiligung an den ungarischen Parlamentswahlen war auch am Sonntagnachmittag ungebrochen. Sie erreichte um 17.00 Uhr 63,21 Prozent und war damit bereits höher als die Gesamtbeteiligung bei der letzten Wahl 2014 (61,24 Prozent).



Vor vier Jahren lag die Beteiligung um 17.30 Uhr laut Nationalem Wahlbüro (NVI) bei 56,77 Prozent. Trotz langer Wartezeiten bei der Stimmabgabe herrschten Ruhe und Besonnenheit.



Orbans Partei Favorit

Jüngsten Umfragen zufolge kann Orbans Fidesz-Partei mit einer deutlichen Mehrheit rechnen. Allerdings ist ein Drittel der Wähler noch unentschlossen und viele halten sich mit Aussagen zu ihrem Wahlverhalten zurück. Daher scheint eine Zwei-Drittel-Mehrheit wie bei den beiden vorangegangenen Wahlen unwahrscheinlich. Rund acht Millionen Ungarn sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sollte sich Orban durchsetzen, wäre es seine dritte Amtszeit. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr (MESZ). Mit ersten Hochrechnungen wird noch am Abend gerechnet.



Im Wahlkampf hatte sich Orban als Beschützer der christlichen Kultur Ungarns vor der muslimischen Zuwanderung nach Europa dargestellt. Er wird von zahlreichen EU-Staaten wegen seiner Weigerung zur Teilnahme an einem Mechanismus zur Umverteilung von Flüchtlingen kritisiert. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, mit seiner Medien- und Justizpolitik Prinzipien der Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit auszuhöhlen. Die Wirtschaft in Ungarn ist unter Orban indes auf Wachstumskurs.