Riesen-Gummiente im Ozean verschollen

Irgendwo im Indischen Ozean treibt eine riesige gelbe Gummiente: Ein Schwimmverein im westaustralischen Perth hat einen Aufruf gestartet, um sein Maskottchen Daphne wiederzufinden. Laut dem Vorsitzenden des Cockburn Masters Swimming Club, Peter Marr, wurde die Ente zuletzt am 11. März gesehen, als sie während der Vorbereitungen für ein Karnevalsfest vom Meer weggetragen wurde.



Er habe noch versucht, hinterherzuschwimmen, sagte Marr am Samstag dem australischen Rundfunksender ABC. "Aber ich habe wohl meine Fähigkeiten überschätzt - und Daphnes Drang nach Freiheit unterschätzt, sie ist einfach abgehauen", fügte er hinzu. "Ich konnte nicht mithalten." ABC berichtete, die Ente sei vor der Küste der Stadt Geraldton gesichtet worden, 440 Kilometer nördlich von Perth.



Der Schwimmverein veröffentlichte auf Facebook die Bitte, nach der abtrünnigen Gummiente Ausschau zu halten und Bescheid zu geben. Als Belohnung stellte der Club freien Eintritt für die Karnevalsfeier im kommenden Jahr sowie Badeartikel in Aussicht. "Wir rechnen mit einer Lösegeldforderung", scherzte Marr.