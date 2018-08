Riesige Explosion auf Autobahn bei Bologna

Ein Lkw ist am Montag auf einer Autobahn nahe Bologna nach einem Unfall in Brand geraten und explodiert. Dabei sind nach einer ersten Bilanz zwei Menschen getötet und mehr als 60 Menschen verletzt worden, 14 von ihnen schwer.



Der Lastwagen mit seiner brennbaren Ladung war auf der Autobahn-Tangente in Borgo Panigale an der Peripherie Bolognas nach einer Kollision in Flammen aufgegangen, berichteten italienische Medien. Durch die folgenden Explosionen griff das Feuer auf die Pkw eines Autohauses über, das sich unweit des Unglückorts befindet. Aufgrund der Hitze zerbarsten auch die Fensterscheiben von Gebäuden in der Umgebung. Eine Brücke über der Autobahntangente brach zum Teil ein.



Der starke Rauch war in der ganzen Stadt sichtbar. Der Verkehr in der Umgebung, die zu den stark befahrenen Autobahnen A1 und A14 führt, stand still.







Italian police say a major explosion of a tanker occurred after an accident on a highway near Bologna, Italy, leaving a crater in the elevated highway.



ANZA and La Stampa news outlets report dozens have been injured. pic.twitter.com/dzwxLyXDat — NBC News (@NBCNews) August 6, 2018