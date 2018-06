Rodman zu Trump-Kim-Treffen in Singapur gelandet

Der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman lässt sich das historische Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un nicht entgehen: Rund neun Stunden vor dem Gipfel traf Rodman ebenfalls in Singapur ein. "Ich bin einfach nur froh, dazu zu gehören", sagte der Freund des Basketball-Fans Kim am Flughafen Changi am Montag.

"Die Leute sollten nicht zu viel von dem ersten Treffen erwarten", ergänzte Rodman allerdings. Er rechne aber damit, dass es "ganz gut laufen" werde. Zuvor hatte das Weiße Haus Spekulationen zurückgewiesen, Rodman werde persönlich an dem Gipfel teilnehmen.

Mindestens fünf Mal nach Nordkorea gereist

Der ehemalige Basketball-Champion ist mindestens fünf Mal nach Nordkorea gereist. Er bezeichnet Kim als "Freund fürs Leben". Im vergangenen Jahr brachte er Kim ein Exemplar von Trumps Bestseller "The Art of the Deal" aus dem Jahr 1987 mit.

Ob er auch diesmal auf Kim treffen werde, wisse er noch nicht. "Jedes Mal, wenn ich ihn treffe, ist es eine Überraschung", sagte Rodman. Für seine private Nordkorea-Diplomatie hat der Ex-Profisportler, dessen Spitzname in der NBA "Der Wurm" war, viel Spott und Kritik geerntet.

Trump und Kim kommen zu Gipfel zusammen