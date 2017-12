Rom: Nackt-Protest gegen Weihnachten

Die lebensgroße Darstellung der Geburt von Jesus vor dem Petersdom ist aktuell eines der beliebtesten Fotomotive in Rom. Während zahlreiche Touristen ihre Erinnerungsfotos schießen rennt eine barbusige Frauenrechtlerin auf die Krippenfiguren zu. Sie flitzt die wenigen Stufen hinauf und stürzt sich mit dem Ruf „Gott ist eine Frau“ auf das Jesuskind.

Ein Polizist ist dicht hinter ihr und kann die Frau gerade noch daran hindern, das Jesuskind zu nehmen. Binnen weniger Sekunden sind noch mehr Polizisten am Ort des Geschehens. Der Vorfall ereignet sich zwei Stunden vor dem Weihnachtsgottesdienst, den Papst Franziskus zelebriert.

Topless FEMEN activist tries to take baby Jesus statue in the Vatican pic.twitter.com/OcbHIAYDrg