Saufgelage: So wild geht es im Weißen Haus zu

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Donald Trump nun schon US-Präsident. Seither geht es im Weißen Haus turbulent zu. Aber nicht nur bei den Amtsgeschäften Trumps, sondern auch in anderen Bereichen regiert laut Washington Post das Chaos. So soll es nach Feierabend häufig Saufgelage geben.

Die Mitarbeiter des Presidential Personnel Office (PPO) sollen regelmäßig feiern. Das PPO muss neue Kandidaten für Jobs im Weißen Haus durchleuchten. Wegen Unterbesetzung und weil Trump seine Angestellten teilweise rasend schnell feuert, sind die Mitarbeiter des PPO mit ihrem Job überfordert, heißt es in dem Bericht.

Trinkspiele

Allerdings könnte es nicht nur an Trump, sondern auch an der Arbeitseinstellung liegen, denn das Büro des PPO, das in einem Bürogebäude neben dem Haupttrakt liegt, ist zu einem Party-Treffpunkt geworden. Immer wieder werden heftige Saufgelage abgehalten. Im Jänner wurde bei 30. Geburtstag eines führenden Mitarbeiters das Trinkspiel Icing gespielt. Dabei wird eine Flasche Smirnoff Ice, ein Alkopop, versteckt, wer sie findet, muss sie auf ex austrinken.

Gegen Spaß am Arbeitsplatz ist grundsätzlich nichts einzuwenden, doch Max Stier, Präsident der Organisation Partnership for Public Service, die in den USA Ministerien und Ämtern hilft, Personal zu finden, kritisiert: "Noch keine Regierung hat sich im Bereich Personal so mies angestellt wie diese."