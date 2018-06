Schärferes Vorgehen gegen Polygamie

Mehrere Ehefrauen zu haben, soll in der muslimisch geprägten Ex-Sowjetrepublik Turkmenistan künftig nicht mehr geduldet werden. Der autoritäre Präsident Gurbanguly Berdymuchammedow unterzeichnete eine Änderung des Familienrechts. "In Turkmenistan ist Polygamie nicht erlaubt", heißt es darin. Der neue Gesetzestext wurde am Dienstag im Regierungsblatt "Nejtralny Turkmenistan" abgedruckt.



Vielehe stand zwar bereits unter Strafe: Verstöße wurden mit bis zu zwei Jahren Sozialarbeit oder einer Geldstrafe belegt. Allerdings wurde Polygamie gerade in traditionellen Gegenden geduldet. Das klassische islamische Recht erlaubt Männern bis zu vier Ehefrauen gleichzeitig.