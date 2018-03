Schicksalstag für SPD und Merkel

Es geht um das Schicksal der SPD ebenso wie um das von CDU-Kanzlerin Angela Merkel: Nicht mehr und nicht weniger steht am Spiel bei der Abstimmung der SPD-Mitglieder zur Großen Koalition (GroKo) in Deutschland. Bis Freitagabend konnten die SPD-Mitglieder ihre Stimme abgeben. Das Auszählungsergebnis wird am Sonntagvormittag bekannt gegeben.

Sonnenschein. Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles geht nach dem Ende der SPD-Mitgliederbefragung von einem Ja der Mehrheit der 460.000 SPD-Mitglieder aus. Über etwas anderes „spekuliere ich auch gar nicht“, sagte Nahles bei ihrer Ankunft zum zweitägigen SPD-Vorstand in Berlin.

Und: „Bei so einem schönen Sonnenschein sollten wir uns nur auf gute Nachrichten gefasst machen.“

Hohe Beteiligung. Fest steht: die Beteiligung ist „sehr, sehr hoch“, so der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz.