Schussalarm in der Zentrale des US-Internetkonzerns YouTube: Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (Ortszeit) im kalifornischen San Bruno nach einem Schützen gesucht, der sich im Gebäude der Google-Tochter aufhalten soll. Berichten des Senders "ABC7 News" zufolge, soll es sich dabei um eine weiße Frau gehandelt haben. Wie "NBC News" berichtet, soll die Schützin mittlerweise tot sein.

Kein Terror

Der Vorfall soll keinen terroristischen Hintergrund haben, berichtet die "Los Angeles Times" in Berufung auf Sicherheitskreise. Vielmehr soll es sich um persönliche Rache gehandelt haben. Die Ermittlungen stehen aber erst am Anfang, hieß es.

Mehrere Opfer

Das Allgemeine Krankenhaus im kalifornischen San Francisco teilte mit, dass eine "unbekannte Anzahl an Opfern" nach dem Vorfall im südlich der Stadt gelegenen San Bruno aufgenommen worden sei. Berichte über tote Opfer liegen nicht vor. Gegenüber der Presse bestätigte ein Mitarbeiter des Allgemeinen Krankenhauses, dass drei Opfer eingeliefert wurden. Dabei handelt es sich um einen Mann und zwei Frauen. Der Mann schwebt in Lebensgefahr, eine Frau ist schwer verletzt. Die zweite Patientin befindet sich in stabilem Zustand.

Der Einsatz sei im Gange, sagte ein Polizeisprecher. Von Google hieß es, dass sich ein Schusswechsel ereignet haben könnte.

Mitarbeiter twittern

"Wir saßen bei einer Besprechung und hörten Menschen davonlaufen, weil es polterte. Zuerst dachten wir, es sei ein Erdbeben", berichtete ein YouTube-Mitarbeiter auf Twitter. Die Polizei rief die Bewohner der südlich von San Francisco gelegenen Stadt über Twitter auf, sich von der YouTube-Zentrale fernzuhalten. Auf Fernsehbildern waren Mitarbeiter des Unternehmens zu sehen, wie sie mit erhobenen Armen das Gebäude verließen. Demnach wurde das Gebäude evakuiert. Rund 1.700 Menschen arbeiten darin.

