Schock-Details: Tochter schrie bei Arzt-Mord "Papa, Papa!"

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Arzt in Offenburg im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der Mann wurde nach der Verkündung durch die Haftrichterin am Freitagnachmittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Er soll am Donnerstag den Arzt in seiner Praxis erstochen und eine Praxishelferin verletzt haben. Sein Motiv ist weiterhin unklar. Der 26-jährige Verdächtige soll nach bisherigen Ermittlungen ohne Termin in die Praxis gekommen sein und den Arzt sofort mit einem mitgebrachten Messer attackiert haben. Der Mediziner erlag noch in der Praxis seinen schweren Verletzungen.

Täter identifiziert