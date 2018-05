Bereits am Samstag verbreitete sich ein Schock-Video rasant in den Sozialen Medien. Es zeigt eine junge Frau am Strand in Wildwood, New Jersey. Sie wird von einem Polizisten brutal niedergeschlagen.

Er drückt sie gewaltsam zu Boden und schlägt ihr mehrmals auf den Kopf. Bei der Frau handelt es sich um Emily Weinstein. Die 20-Jährige ist junge Mutter und wollte gemeinsam mit ihrer Tochter, dem Kindsvater und einer Freundin einen schönen Tag am Meer verbringen.

Alkoholkontrolle eskaliert

Plötzlich kamen Polizisten auf sie zu und wollten ihr Alter wissen und machten eine Alkoholkontrolle. Nach dem bestandenen Atemtest, fragte sie laut eigener Aussage, ob die Polizisten nichts Besseres zu tun hätten, als Alkoholkontrollen am Strand zu machen. Dieser Satz fasste der Beamte als Beleidigung auf und wollte sie abstrafen. Als sie sich weigerte ihren Namen zu sagen, eskalierte die Situation.

Der Polizist hätte gesagt, dass er sie festnehmen würde. Emily drehte sich um und stolperte leicht. „Dann riss er mich zu Boden und drückte meinen Kopf in den Sand. An diesem Punkt hatte ich ein Blackout und ich habe so hart gekämpft, dass er von mir runtergeht“, schrieb sie auf Facebook. „Dann nahm er mich in den Schwitzkasten und schlug mir auf den Kopf. Später würgte er mich. Ich hab nach Luft geschnappt“, erzählt sie weiter und zeigt sich auch einsichtig. „Ja, ich weiß, ich hätte ihm einfach meinen Namen sagen sollen. Ich lag teilweise falsch, aber ich hatte Angst“, erklärt sie sich.

Interne Ermittlungen, aber auch Anklage gegen Emily

Das Video ging viral und bescherte der Polizei heftige Kritik. Mittlerweile ließ das zuständige Revier ausrichten, dass gegen die Beamten eine interne Ermittlung eingeleitet wurde. Bis die Vorwürfe geklärt seien, sind sie im Innendienst tätig. Das Video sei für den Polizeichef „alarmierend“.

Aber auch Emily muss sich mit einer Anklage auseinandersetzen. Gegen sie wurden die Vorwürfe Angriff auf Polizeibeamte, Anspucken von Polizeibeamten, ordnungswidriges Verhalten, Widerstand gegen die Verhaftung und Besitz von Alkohol unter Mindestalter erhoben.