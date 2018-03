In der britischen Talford in den West Midlands deckten Journalisten des „Mirror“ einen Kindesmissbrauchsskandal auf, der sich zu einem der größten in der Geschichte des Landes entwickeln könnte.

Kindermissbrauchs-Ring wütet seit mehreren Jahrzehnten

Laut dem Bericht wurden seit den 1980ern rund 1000 Mädchen in der Stadt von asiatischen Gangs zwangsprostituiert. Dazu wurden sie aus ihrem Zuhause gelockt, unter Drogen gesetzt und auf den Strich geschickt. Obendrein sollen die Behörden davon zum Teil gewusst haben.

18 Monate lang dauerten die Recherchen dazu. Die Reporter sprachen mit zwölf Opfern, die unabhängig über dieselben Gräueltaten berichteten. Bereits in den 1990er-Jahren sollen Sozialarbeiter, aber auch die Polizei von einigen Missbrauchsfällen Wind bekommen haben.

Erst politischer Druck brachte Ermittlungen ins Rollen

Unternommen wurde allerdings erst im Jahre 2007 etwas. Bis 2012 wurden rund 200 Tatverdächtige, die zur betroffenen Gang zählen sollen, ausgeforscht. Lediglich neun wurden aber auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Anschließend wurden Ermittlungen aber immer wieder fallen gelassen.

Erst auf politischen Druck der Parlamentsabgeordneten Lucy Allan hin wurden die Ermittlungen 2016 in einem konkreteren Fall vorangetrieben.

Die Opfer nannten dem „Mirror“ über 70 Täternamen, die noch immer aktiv sein sollen. Alle Missbrauchsopfer erzählten von demselben Horror. Immer wieder gab es Gruppenvergewaltigungen und Abtreibungen. Damit die Mädchen nicht reden, wurde ihnen immer wieder gedroht.

Gruppenvergewaltigungen und Abtreibungen

Eines der Opfer, sie war erst 14 Jahre alt, sagte: „Nacht für Nacht musste ich Sex mit verschiedenen Männern haben, in ekelhaften Imbissbuden und verdreckten Häusern. Mindestens zweimal die Woche musste ich die ‚Pille danach‘ nehmen und in der Klinik stellte niemand irgendwelche Fragen. Zweimal wurde ich schwanger, beide Male habe ich abgetrieben. Nur Stunden nach meinem zweiten Schwangerschaftsabbruch brachte mich einer der Täter zu mehreren Männern, die mich vergewaltigten.“

Doch das Täternetzwerk hat auch keine Skrupel noch weiter zu gehen. Wie es in dem Bericht heißt, können mindestens fünf Morde dem Missbrauchsring zugeschrieben werden.