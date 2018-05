Am Freitag kam es zu einer Schießerei im Trump National Doral Golf Club in Florida. Ein Mann habe wild um sich geschrieen und plötzlich das Feuer eröffnet. Die Polizei schoss den Angreifer daraufhin an und nahm ihn fest. Er wurde aufgrund der Schussverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Ein Polizist habe sich bei dem Einsatz das Handgelenk gebrochen, berichtet "The Washington Post".