Schul-Therapeutin hatte Sex mit Schüler

Die 25-jährige Kenleigh Pendergast war an der "Spartanburg Day School", einer Nobel-Privatschule im US-Bundesstaat South Carolina, als Therapeutin angestellt. Doch nur wenige Monate nach ihrer Einstellung wurde sie gefeuert - weil sie eine Affäre mit einem Schüler hatte.



Vergangene Woche sei die 25-Jährige von der örtlichen Polizei verhaftet worden, berichtet das "People"-Magazin. Pendergast habe die Beziehung mit dem 16 oder 17 Jahre alten Schüler (genauere Angaben machten die Behörden nicht) gestanden haben. Die Beziehung zu dem Jugendlichen soll im Jänner dieses Jahres begonnen haben.



Anklage droht

"Die Verdächtige und das Opfer schrieben und telefonierten während der Schulzeit miteinander und begannen irgendwann, sich auch in der Praxis und der Wohnung der Therapeutin zu treffen", so das Spartanburg Sheriff's Office.



Nachdem die Therapeutin im August 2017 an der Privatschule zu arbeiten begonnen hatte, wurde sie nach Bekanntwerden der Affäre prompt gefeuert. Der 25-Jährigen droht nun eine Anklage wegen sexuellen Missbrauchs.