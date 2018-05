Auf 20 Seiten bereitet Schweden seine Bürger für den Ernstfall vor. In der Broschüre „If crisis or war comes“ (Falls eine Krise oder ein Krieg kommt) ist das optimale Verhalten bei Krisen beschrieben. Der Info-Flyer wird an alle 4,8 Millionen Haushalte verschickt und im Internet zum Download angeboten.

Die Leser erfahren Dinge, wie die Bedeutung einzelner Warnsignale, wo die Bürger Bombenschutzkeller finden und wie sie am besten zur Verteidigung von Schweden beitragen können. In der Broschüre sind Infos, wo man sauberes Trinkwasser findet und welche Lebensmittel kalorienreich sind und einfach zubereitet werden können.

Auf den Illustrationen sind Sirenen, Kampfflugzeugen oder flüchtende Familien abgebildet. Außerdem sollen die Leser auf Cyber- und Terrorattacken vorbereitet sein. Weitere Themen sind u.a. der Klimawandel und eine Seite darüber, wie Fake News zu erkennen sind.