"Schwuchtel": Lokal beleidigt schwules Paar auf Rechnung

Die Beleidigung eines homosexuellen Paares in einem Restaurant in Rom hat für Empörung gesorgt. Unter den bestellten Speisen und Getränken stand auf der Rechnung für das Abendessen "Nein Pecorino" und in der nächsten Zeile "Ja Schwuchtel", wie italienische Medien am Samstag berichteten.



Das Gay Center Rom veröffentlichte bereits am Donnerstag ein Foto der Quittung. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Virginia Raggi, müsse dem Lokal die Lizenz entziehen, forderte Sprecher Fabrizio Marrazzo. Die Stadtverwaltung sprach von einem "schwerwiegenden Vorfall" und kündigte eine Untersuchung an.