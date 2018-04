Selbstmordanschlag: 48 Tote in Kabul

Die Zahl der Toten bei einem IS-Anschlag in Kabul ist am Sonntag nach offiziellen Angaben auf mindestens 48 gestiegen. Weitere 112 Menschen seien verletzt worden, als eine Bombe an einer Ausgabestelle für Personaldokumente explodierte, sagte der Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums weiter.

Die sunnitische Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich über ihr Sprachrohr Amaq zu dem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt. Präsident Ashraf Ghani verurteilte den Angriff auf Twitter als "abscheulich".

Am 20. Oktober sollen in Afghanistan ein neues Parlament und neue Provinzräte gewählt werden. In dem Ausgabezentrum, vor dem die Bombe detonierte, können Bürger Ausweise beantragen, die sie für die Teilnahme an den Wahlen benötigen, wie ein Sprecher des Innenministeriums erklärte.