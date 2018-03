Serienmörder in Deutschland aufgeflogen?

Am Dienstag hatte ein 51-Jähriger gestanden, einen 30 Jahre alten Mann aus Stadthagen (Niedersachsen) mit einem Hammer erschlagen zu haben. Die Leiche des Mannes war auf einem Gehöft in Hille (Ostwestfalen) gefunden, das an das Grundstück des Tatverdächtigen angrenzt. "Der mutmaßliche Täter und das Opfer standen in einer Geschäftsbeziehung zueinander", so die ersten Details seitens der Polizei.

An der Stalltür eines Gehöfts kleben Polizeisiegel des Polizeipräsidiums Bielefeld.



Zum Motiv gebe es erste Hinweise, die Informationen seien derzeit jedoch "noch zu schwammig und unkorrekt", zitiert die "Welt" die Polizei. Der 51-Jährige, der zuvor nicht straffällig in Erscheinung getreten war, war am Samstag in Bayern festgenommen worden. Am Sonntag erließ der Richter einen Haftbefehl wegen Mordverdachts.

Zwei weitere Leichen gefunden

Am Mittwoch durchsuchte eine Hundertschaft der Polizei das Grundstück des Tatverdächtigen in Hille. Nahe einem kleinen Wald schlugen die Leichenspürhunde an, sie führten die Ermittler zu einer zweiten Leiche. Kurz darauf wurde auch eine dritte Leiche am Grundstück des 51-Jährigen entdeckt.



Die gefundenen Leichen sollen heute obduziert werden. Die Polizei will den 51-Jährigen am Donnerstag dazu befragen.