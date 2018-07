Lange wurde spekuliert was dran ist an der Affäre von Trump mit dem ehemaligen Playboy-Bunny Karen McDougal. Jetzt hat CNN das Tape veröffentlicht, in dem Trump mit seinem Anwalt über ein Schweigegeld spricht. „Wir werden bezahlen müssen“ – mit diesem Satz ist der langjährige persönliche Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, in einem heimlich aufgenommen Gespräch mit dem späteren US-Präsidenten zu hören.

Im Mitschnitt einer Unterhaltung aus dem Jahr 2016 spricht der Rechtsanwalt Cohen mit dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Trump über eine Zahlung an das Playmate Karen McDougal, um eine Sex-Affäre zu vertuschen.

Kren McDougal ist mit der Geschichte über eine Sex-Affäre mit Trump 2006 an ein Medium gegangen. Das Skandalblatt "National Enquirer" kaufte die Geschichte für 150.000 US-Dollar, sie aber nie veröffentlicht. Trump behauptet, nie eine Affäre mit McDougal gehabt zu haben.

In der jetzt veröffentlichten Aufnahme ist zu hören, wie Cohen gegenüber Trump erklärt, dass er eine Firma gründen müsse. Ziel: dem Verlag American Media, der unter anderem den „National Enquirer“ herausgibt, die Rechte an der Geschichte abzukaufen.

Trumps Anwalt sagt in der Aufnahme: "Wir werden bezahlen müssen". Dann ist zu hören, wie Trump sagt: "Bezahl in bar".