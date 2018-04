Sex mit Schüler: Lehrerin schickt versaute Nachricht

Eine verheiratete Lehrerin (53) hat einem 15-jährigen Schüler, mit dem sie eine Affäre hatte, eine Karte geschickt, auf der sie fragte: "Mit wem kann ich noch rumh****?", nachdem er sie in den sozialen Netzwerken blockiert hat. Deborah L. wird vorgeworfen, dass sie mit dem Schüler Sex hatte, während sie ihn in Manchester unterrichtete.

Vor Gericht kam heraus, dass sie ihm eine Karte schickte, auf der eine Frau im Minirock, der ihre Unterwäsche nicht verhüllte, war. Dazu schrieb sie: "Ich bin's. Ich habe gerade herausgefunden, dass du mich blockiert hast. Ich bin fertig. Du hast mich blockiert und ich weiß nicht, wieso. Mit wem könnte ich noch rumh****? Ich würde dich nie wütend oder unglücklich machen wollen. Also sag mir bitte, was ich gemacht habe. Ist es mein alter fetter A****? Es ist mein Geburtstag und ich bin so traurig." Die zweifache Mutter unterzeichnete die Karte mit "Ich vermisse dich, deine Schlampe!"

Die Mutter des Buben entdeckte die Karte und verständigte die Polizei. Vor Gericht gab die 53-Jährige die Affäre zu, behauptet aber, dass sie erst anfing, als der Bub 17 und nicht mehr ihr Schüler war.